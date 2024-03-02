صور.. افتتاح 3 مؤسسات تعليمية بمصراتة

دشن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اليوم السبت، 3 مؤسسات تعليمية بمصراتة، ومصحة التكافل الاجتماعي للعاملين بقطاع التعليم، وذلك على هامش مشاركته في حفل تكريم أوائل طلاب الشهادات العامة ببلدية مصراتة.

ورافق الوزير في جولاته لافتتاح مدارس زيد بن ثابت للتعليم الأساسي، الطلائع للتعليم الثانوي بنات، الزهرات للتعليم الثانوي بنات، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة أحمد مشيحيت.

وتضم مدرسة زيد بن أبي ثابت للتعليم الأساسي بمكتب الخدمات التعليمية الزروق 8 فصول دراسية بسعة 270 طالب وطالبة، فيما تضم مدرسة الطلائع للتعليم الثانوي بنات بمكتب الخدمات التعليمية مصراتة المركز 8 فصول بسعة 250 طالب وطالبة، وتحوي مدرسة الزهرات للتعليم الثانوي بنات بمكتب الخدمات التعليمية الدافنية 8 فصول بسعة 250 طالب وطالبة.

وتم إنشاء المدارس وتجهيزها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، في مدة إنجاز لم تتجاوز 16 شهرا، وتضم المدارس المحتفى بافتتاحها مرافق إدارية، وملعب لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة، ومسرح.

وخلال جولته، دشن الوزير مصحة التكافل الاجتماعي للعاملين بقطاع التعليم والتي تحوي مختلف التخصصات الطبية ومختبر وصيدلية، وستقدم خدماتها للعاملين في قطاع التعليم وذويهم.