صور.. اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من مدينة سبها

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم السبت، عن اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من مدينة سبها.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد اكتشف فريق الخبراء الجنائيين التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، بمدينة سبها، الخميس الماضي الثاني من ديسمبر، مقبرة جماعية لخمسة جثث، وأخرى تم دفنها في قبر منفرد.

وذكرت مصادر لفرع الجنوبية سبها، أن معلومات وردت لقسم البلاغات مفادها الاشتباه في وجود مقبرة في نقطة تبعد عن مدينة سبها بحوالي 30 كم في اتجاه براك الشاطيء.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق تحرك على الفور إلى المنطقة المذكورة وبدأ عملية تمشيط 80كم لمحيط المكان المتوقع.

وبعد جهد متواصل من البحث، توصل الفريق إلى قبر جماعي ضم خمس جثامين وآخر لجثة واحدة فقط لازالت جميعها مجهولة الهوية حتى الآن.

واتُخِذت الإجراءات اللازمة وعلى رأسها إخطار النيابة، ولازالت الجثامين تخضع لتشريح وفحص الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ومحاولة تحديد هوياتهم.