صور.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة

تمكن فريق مسرح الجريمة التابع لجهاز المباحث الجنائية، من اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مدينة مزدة بالجبل الغربي.

وأفاد جهاز المباحث الجنائية في بلاغ، بأنه وبالتعاون مع نيابة غريان ومديرية أمن مزدة والنيابة ومركز شرطة القريات، قام الفريق المتخصص في الكشف عن المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، بعملية مسح وتمشيط واسعة أسفرت عن اكتشاف مقبرتين في المنطقة الممتدة ما بين وادي مرسيط ووادي فروت.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات من مركز شرطة القريات تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية في المنطقة.

وفور انتهاء عملية الحفر والمسح، تم استخراج 6 جثت مجهولة الهوية كانت خمسة منها في المقبرة الأولى وواحدة في المقبرة الثانية.

هذا ولا يزال العمل جارٍ من قِبل الفريق من أجل استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة.