صور.. اكتشاف موقع أثري في مدينة صبراتة

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف موقع أثري في مدينة صبراتة.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات لفرع الجهاز بالمنطقة الغريبة بشأن العثور على موقع أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصةبه بالقرب من مستشفى صبراتة.

وعلى إثر هذه المعلومات تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام الغربية ومكتب آثار صبراتة.

وبتكليف من مدير نيابة النظام العام الغربية انتقل عضو نيابة النظام العام بليغ محمد البخنوق رفقة رئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان.

وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني، واتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.