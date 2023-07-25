صور.. العثور على جثث مُهاجرين بالقرب من خط التماس مع تونس

عثرت الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة على 5 جثت مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية بالقرب من خط التماس مع دولة تونس.

وأفاد جهاز حرس الحدود في بلاغ، بأن العثور على هؤلاء الجثث تم أثناء تمشيط الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة للمنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويلة الرتبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إخطار الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتأمين الحدود الغربية الليبية التونسية، وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف عمل الدوريات رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

هذا وأكد جهاز حرس الحدود استمرار السلطات التونسية في طرد مئات المهاجرين غير الشرعيين يوميا نحو الحدود الليبية، بالرغم من موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية وقد لامست الـ 50 درجة مئوية.

وأشار الجهاز إلى أن الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة تقوم بمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع مراعاة معاملة المهاجرين بما يتماشى مع حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار.

وزارة الداخلية. جهاز حرس الحدود. في اطار تنفيد الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الحدود الغربية الليبية… تم النشر بواسطة ‏جهاز حرس الحدود‏ في الاثنين، ٢٤ يوليو ٢٠٢٣