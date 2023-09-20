صور.. العثور على عدد كبير من الجثث داخل وخارج بحر درنة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، العثور على عدد كبير من الجثث داخل وخارج البحر بوديان مدينة درنة.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن فريق الإنقاذ وانتشال الجثث التابع لمركز طب الطوارئ والدعم، قام يوم الثلاثاء، بجولة استطلاعية بين وديان لوقي وشق الواتر ووادي حلق البطوم في درنة.

وعثر الفريق خلال جولته، على 14 جثمان على شاطئ البحر وعدد كبير داخل البحر بين الصخور، واستطاع الفريق انتشال 3 جثث من البحر.

ولصعوبة التضاريس واستحالة نقل الجثامين وتسليمها للجهات المختصة تم تكييسها ورصد مكانها ليتم التبليغ عنها لخفر السواحل ليتم نقلهم عن طريق البحر أو عن طريق الجو.

فريق المركز يعثر على عدد كبير من الجثث داخل وخارج البحر بوديان درنة فريق الإنقاد وانتشال الجثث التابع لمركز طب الطوارئ… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الثلاثاء، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣