صور.. العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية

انطلقت صباح اليوم الاثنين، العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية في مختلف مناطق ومدن ليبيا، بحسب ما أفادت وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

يأتي ذلك بعد أن استكملت جميع مراقبات التعليم بمختلف مناطق ليبيا استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية تنفيذاَ لقرار العودة المدرسية المقرر ابتداءَ من اليوم الاثنين.

وطالبت وزارة التعليم في وقت سابق، مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية من أجل ضمان صحة وسلامة الطلبة وتنسيق الجهود للتعاون والمساهمة في انجاح خطة الوزارة في استكمال العام الدراسي الحالي لطلبة الشهادة الثانوية .

يُشار إلى أن كافة المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية استلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالاجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيأة المطلوبة لمرافق المدرسة وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صُرِفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف، وفقاً لمكتب الإعلام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

لقطات مصورة من مختلف مناطق ليبيا لعودة طلبة الشهادة الثانوية إلى مدارسهم صباح اليوم الاثنين 2020/8/31م Gepostet von ‎وزارة التعليم الليبية‎ am Montag, 31. August 2020