صور.. القبض على «الشرير» أحد كبار مُهربي البشر في زليتن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد كبار مهربي البشر في مدينة زليتن.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن، ألقت القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن المدعو “م،ع،ا” والملقب بالشرير.

وتم ضبط المهرب وهو يقوم بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر على متن قارب “زديك” وتم إنقاذ كامل المجموعة والبالغ عددهم 44 شخص من الجنسية الأفريقية.