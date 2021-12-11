صور.. القبض على تشكيل يمتهن تزوير وسرقة الصكوك المصرفية

أعلن جهاز الأمن الداخلي، القبض على تشكيل إجرامي مكون من 5 أشخاص ليبيين الجنسية يمتهنون التزوير وسرقة الصكوك المصرفية.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه استمرارًا للجهود التي يقوم بها أعضاء جهاز الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وأشكالها، والتي حقق من خلالها الكشف عن الجريمة التي تمتهنها هذه المجموعة، ومن خلال التحقيقات تبين وجود أحد أفراد هذه المجموعة يعمل سائق بمصرف الجمهورية فرع الميدان والذي يقوم بسرقة بعض الصكوك المصدقة وغير المصدقة من دفاتر الزبائن أتناء أحضارها من المطبعة ويقوم ببيعها للأشخاص الآخرين.

ويتم الطباعة على هذه الصكوك المسروقة أسماء مواطنين وشركات ورقم الحساب والرقم التسلسلي بالإضافة إلى القيمة ويقومون باستخدام أختام مصرفية مزورة لاعتماد تلك الصكوك.

هذا واتُخِذَت الإجراءات القانونية وثم إحالتهم إلى مكتب النائب العام.