صور.. القبض على خاطف وقاتل طفل بمنطقة العزيزية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إلقاء القبض على خاطف وقاتل الطفل إيهاب نوري المعداني بمنطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من المواطن نوري عبدالمولي المعداني المقدمة إلى القائم بأعمال النائب العام بتاريخ 2-مارس-2021م وذلك حيال واقعة خطف وقتل ابنه الطفل إيهاب نوري المعداني مواليد 2005، من قبل كلاً من المدعو “ش,أ,ع” والمدعو “ن,أ,س” والصادر بحقهما أمر قبض من النيابة العامة موضوع القضية رقم 12/2017 مركز السواني واللذان لازالوا مطلوبين، باشر أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بجمع المعلومات والتحري عن الشخصين المطلوبين، وبعد بذل الجهد تمكنوا من ضبط المذكور الأول ويدعى “ش,أ,ع” مواليد 1999 مقيم الساعدية وجلبه للمكتب وبالاستدلال معه حيال الواقعة سالفة الذكر اعترف بقيامه وبرفقته كلاً المذكور الثاني والمدعو “م,س” والمدعو “أ, ال” والمدعو “ح, ال”.

وبعد أن خططوا واتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه الطفل إيهاب نوري المعداني وذلك لأجل طلب فدية مالية من والده وقدرها 200 ألف دينار ليبي، حيث تمكنوا من خطف الطفل من أمام منزله، وتم نقله إلى مزرعة بمنطقة الجليدة بالعزيزية، وهناك قاموا بوضع الطفل داخل بئر “ماجن” لمدة 4 أيام وطلبوا من والده دفع الفدية، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية وعندما لم يتمكن والده من توفير المبلغ المطلوب، وفي خامس يوم من خطف الطفل، فارق الطفل الحياة وذلك نتيجة سحبه من عنقه بقوة واصطدام رأسه بسقف البئر تسبب في كسر عنقه وقطع كلي في الحبل الشوكي حسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وبعدها قام المجرمون بوضعه بداخل سيارة نوع شفروليت اللون أسود ورميه بمنطقة العزيزية على الطريق العام شارع جمال عبدالناصر تاركين المجني عليه جثة هامدة ولاذوا بالفرار.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية وتم الانتقال لمسرح الجريمة الذي دل عليه المقبوض عليه، وهناك تبين بأنه تم مسح الأرض وتغيير المعالم بواسطة جرار وقد تم ضبط كل من له علاقة بالواقعة، وبإنتهاء الإجراءات تمت إحالته موقوفاً رفقة الأوراق إلى مكتب المحامي طرابلس بتهمة الخطف والقتل والابتزاز، وأمرت النيابة العامة بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، ولازال البحث جاري لضبط بقية الجناة المطلوبين.