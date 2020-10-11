صور.. القبض على سيارة تقوم بالسرقة بالإكراه داخل العاصمة

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، القبض على سيارة تقوم بالسرقة بالإكراه داخل العاصمة طرابلس.

وأفادت الإدارة في بلاغ، بأنه بعد ورود البلاغات وشكاوي المواطنين من سيارة تحوم داخل العاصمة طرابلس وتقوم بالسرقة بالإكراه وخصوصاً للعمال الوافدين حيث يقوم الجاني بسرقة الأموال والهواتف.

وبعد رسم خطة مدروسة من الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس وبجهود من

وحدة العمليات بالفرع تم القبض على المجرم الذي أرهب السكان والعمال.

وأضافت الإدارة في بلاغها: “هذا تذكير لمن يظن أنه بإمكانه ظلم الضعفاء وأخذ ممتلكاتهم أن القانون سيأخذ مجراه وأن فرع طرابلس لن يتساهل أو يتهاون مع هكذا نماذج فنحن نعمل من أجل سلامة الوطن والمواطن وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن ونشر الترهيب.

هذا وطالبت الإدارة العامة للدعم المركزي من المواطنين الإبلاغ عن هذه النماذج متى ما رأوهم مضيفة: “فعلينا جميعاً أن ننهض بمجتمعنا وهذا واجب وطني”.

بعد ورود البلاغات وشكاوي الناس من سيارة تحوم داخل العاصمة طرابلس وتقوم بالسرقة بالاكراه وخصوصاً للعمال الوافدين حيث يقوم… Gepostet von ‎الإدارة العامة للدعم المركزي_فرع طرابلس‎ am Sonntag, 11. Oktober 2020