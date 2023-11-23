صور.. القبض على عشرات الوافدين متهمين بتشكيل عصابات إجرامية

أعلن مكتب النائب العام يعلن القبض على 145 وافداً متهمين بتشكيل عصابات إجرامية في مدينتي سبها وأباري، وارتكبوا جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة، وممارسة السحر والشعوذة، بالإضافة إلى القبض على 5 ليبيين تدخلوا في ارتكاب هذه الجرائم.

ووفق بلاغ للمكتب، فقد تتبعت سلطة التحقيق مناحي التقارير التي انطوت على شواهد انخراط مئات الوافدين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة، بشكل أخل بدعائم المجتمع؛ وأسهم في تنامي الجريمة في المنطقة الجنوبية.

ووجه النائب العام بإجراء استدلال حول نشاط تلكم الجمعيات؛ واتخاذ ما يلزم لتتبع مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالأسلحة النارية؛ وتنظيم دور الدعارة ؛ وممارسة السحر والشعوذة.

وتمكن أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية من تعيين محل إدارة النشاطات في مدينتي سبها وأوباري؛ وتعريف حلقة المشتبهين؛ فأجازت سلطة التحقيق ممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ وإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة؛ وتفتيشها في الأحياء السكنية (المهدية؛ وحي الفاتح؛ والمنشية؛ والشركة الهندية؛ والديسة؛ وحي الزاوية؛ والغريفة ؛ وشارع أربعين؛ وحي الثانوية؛ والرقيبة؛ والقعيرات).

وأسفرت الإجراءات التي اتخذها أعضاء الإدارة، بمساندة أفراد غرفة عمليات الجنوب، عن إلقاء القبض على 145 وافداً متلبساً بارتكاب الأفعال محل الملاحقة؛ و الوصول إلى 5 ليبيين تدخلوا في ارتكابها؛ وضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية؛ ولوازم إدارة بيوت الدعارة.

أجانب يتجاوزون نظام الإقامة في البلاد ؛ ويتعمدون تشكيل عصائب إجرامية . تتبعت سلطة التحقيق مناحي التقارير التي انطوت على… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأربعاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣