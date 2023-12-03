صور.. القبض على متهمين بالتنقيب عن الذهب بالمخالفة في الجنوب

أعلن مكتب النائب العام، القبض على أجانب تجاوزوا قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعندوا التنقيب عن معدن الذهب بالمخالفة للتشريعات في الجنوب الليبي.

وفي تفاصيل القضية، أفاد المكتب في بلاغ، مساء اليوم الأحد، بأن مأمور الضبط القضائي بجهاز المخابرات الليبية لاحظ وجود 4 أشخاص يحملون الجنسية الصينية في البلاد دون أن يقترن وجودهم بإثبات مرورهم عبر منافذ الدولة؛ فأفضى ظنه إلى استجلاء واقع انخراط المظنون بهم في جماعة تدير نشاط تعدين الذهب بالمخالفة للتشريعات.

وأجرى المأمور بحثاً أولياً تمكَّن على إثره نائب النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس، من فهم انصراف إرادة شخص ليبي الجنسية إلى تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات (النيجر – تشاد والصين) كُلف بعضهم بمهمة التنقيب عن الذهب في 4 أحواض سطحية أَحْدَثها المتسللون في الجنوب الليبي دون موافقة السلطات؛ وكُلف بقيتهم بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها.

وبذلك انتهى المحقق إلى حبس 5 متهمين كان من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم؛ وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي إلى النائب العام.

بيان من النيابة العامة طرابلس 3 / 12 / 2023 أجانب يتجاوزون قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ ويتعمدون التنقيب… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأحد، ٣ ديسمبر ٢٠٢٣