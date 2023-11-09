صور.. القبض على متهمين في توريد معدات لصنع الخمور

أعلن مكتب النائب العام، عن ضبط تشكيل عصابي متهم في توريد معدات لصنع المشروبات الكحولية من جمهورية بولندا عبر أحد منافذ الدولة والاتجار بالمنتوج خارج عن التعامل شرعا وقانونا في مدينة زليتن.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أذنت سلطة التحقيق بدخول مأموري الضبط القضائي لمحل استعمله أفراد تشكيل عصابي في تنظيم صنع الخمر والاتجار بها.

وطالع نائب النيابة بنيابة زليتن الجزئية، إجراءات الاستدلال التي اتخذها أعضاء مكتب البحث الجنائي زليتن إزاء المعلومات المتعلقة بواقعة توريد معدة، تستعمل في صنع المشروبات الكحولية من جمهورية بولندا عبر أحد منافذ الدولة؛ ثم استعمالها في مد مقترفي فعل الاتجار بمنتوج خارج عن دائرة التعامل شرعاً وقانوناً.

فوطَّـدَت الشواهد لدى المحقق اعتقاد ارتكاب الفعل؛ فبادر إلى السماح بتفتيشٍ أسفر عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بارتكاب الفعل؛ ثم تولى الانتقال إلى مكان الواقعة ليثبت حالته؛ وكل ما يلزم لإثبات الجريمة مادياً.

بيان من النيابة العامة سلطة التحقيق تأذن بدخول مأموري الضبط القضائي لمحل استعمله أفراد تشكيل عصابي في تنظيم صنع الخمر… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣