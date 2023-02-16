صور.. القبض على متهم بحيازة قطع أثرية

أعلن مكتب النائب العام، القبض على مواطن في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر، قام بجمع وحيازة أكثر من 300 قطعة أثرية تعود للفترة الإغريقية.

وبحسب بلاغ للمكتب، فإن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود النيابة العامة الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية، وإجراءً لتعليمات المستشار النائب العام؛ القاضية بمباشرة إجراءات التحقق من المعلومات، التي تشير إلى حيازة أحد الأشخاص لثلاثمائة قطعة فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول.

واضطلع المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع؛ فاستدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة؛ على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة؛ فطلب إنفاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى استعادتها جمعاء.

وبامتثال الضابطة القضائية لتعليمات النيابة العامة، تم ضبط وإحضار الحائز؛ والوصول إلى القطع الفنية التي تحت يده؛ فتبين أنها تعود للفترة الإغريقية وما بعدها؛ فأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها؛ ومضت في طلب بقية الإجراءات.