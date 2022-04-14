صور.. اللواء 444 قتال يُحبط عمليّة تهريب ربع مليون قرص مخدر

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، اليوم الخميس، عن ضربة قوية لتجار المخدرات والحبوب المهلوسة، وذلك بإحباط عملية تهريب ربع مليون قرص مخدر.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكّنت مفارز اللواء 444 قتال الصّحراويّة جنوب منطقة القريات، وفي كمين محكم من إحباط عمليّة تهريب ربع مليون قرص من أقراص الأعصاب المخدرة كانت ستدخل مدينة طرابلس اليوم.

وأشار اللواء 444 قتال إلى أن عمليات تأمين الطرق الصّحراويّة لن تتوقف وسيتم مطاردة فلول المهربين حتى القضاء عليهم مهما كلّف ذلك من وقت وجهد.