صور.. اللواء 444 يضبط شاحنات تهريب وقود￼

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن ضبط 3 شاحنات تهريب وقود.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن المفارز القتالية باللواء 444 قتال، واصلت في أول ليلة من ليالي رمضان المبارك الليل بالنهار في الصحراء الليبية، وتمكنت من القبض على عدة أشخاص وضبطت 3 شاحنات محمّلة بـ100 ألف لتر من الوقود المهرّب جنوب مدينة بني وليد.

ونوه اللواء 444 إلى أن الحملات على رؤوس التهريب ستتوالى ولن تتوقف، حتّى يُقطع دابرهم ويسلم الوطن وأهله.