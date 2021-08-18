صور.. اللواء 444 يضبط معتدين على النهر الصناعي في الشويرف

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن ضبط اعتداءات على مكونات جهاز النهر الصناعي في منطقة الشويرف.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بتعليمات من آمر منطقة طرابلْس العسكريّة اللّواء ركن عبدالباسط مروان، نفّذت مفارز اللّواء 444 قِتال عدّة عمليّات في مدينة الشويرف والمناطق المحيطة بها، واستهدفت عِدّة أماكن للمخرّبين والخارجين عن القانون من بينها غُرفة التّحكم بمياه النّهر الصناعي، وتم القبض على شخصين من المخرّبين وتم ضبط أسلحة ومعدّات وآليات عسكريّة.

وأشار إلى أن التّلاعب بمصادر المياه يُعدّ إخلالاً بالأمن الغذائي والذي ينتج عنه ضرراً يلحق بالمجتمع ككُل، ولن يسمح اللواء بمثل هذه التصرفات أن تستمر ويتضرّر منها الناس بدون وجه حقّ، وسيقدم كل المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة عاجلاً أم آجلاً، بحسب البلاغ.