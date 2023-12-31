صور.. «المنفي» يُجري زيارة تفقدية للكلية العسكرية طرابلس

أجرى رئيس المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، زيارة للكلية العسكرية، حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة، وآمر الكلية العسكرية.

وقام المنفي بالتفتيش على حرس الشرف، ومصافحة مستقبليه من مديري الإدارات، وكبير المعلمين بالكلية العسكرية، كما وضع إكليلاً من الزهور على أرواح شهداء الكلية العسكرية.

وتفقد رئيس المجلس الرئاسي مرافق ومنشآت الكلية العسكرية، واطلع على التجهيزات الفنية واستمع لشروح وافية عن برامج التدريب، ومشاريع تعزيز القدرات، كما وقف على احتياجات تلك المرافق، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما أكد المنفي خلال زيارته، عزمه توفير الإمكانات اللازمة للكلية العسكرية التي تضم طلاب من كل أنحاء البلاد، وذلك للرفع من المستوى التعليمي بجميع المؤسسات العسكرية بما يتماشى مع التطور التقني، مشيداً بما يبذله القائمون على هذا الصرح من جهد للوصول بالطلبة إعداداً وتأهيلاً إلى أعلى درجات الكفاءة، مؤكداً أهمية مواكبة التطور العلمي لتتمكن القوات المسلحة الليبية من مواجهة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة والمستجدة على المجتمع وأخطرها الإرهاب.

القائد الأعلى للجيش الليبي يجري زيارة تفقدية للكلية العسكرية طرابلس | 31 ديسمبر 2023 م أجرى رئيس المجلس الرئاسي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣