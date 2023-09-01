صور.. انتشار أمني كثيف داخل العاصمة طرابلس ومداخلها

شهدت العاصمة طرابلس، منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة، انتشارا أمنيا كثيفا على مستوى مداخل طرابلس الكبرى من الغرب والشرق والجنوب وعلى الطرقات وفي التقاطعات والميادين المؤدية إلى ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فإنه تنفيذا لمهامها في حفظ ودعم الاستقرار، فقد قامت الوزارة اليوم الجمعة بالمجاهرة بالأمن لبث الطمأنينة ومنع أي خروقات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد الدعوات للتظاهر احتجاجاً على لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، بالإضافة إلى ذكرى انقلاب زعيم النظام السابق معمر القذافي الذي يصادف 1 سبتمبر من كل عام.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن حركة سير المركبات فوق الطرقات كانت عادية ولا يوجد أية عملية استيقافات أو تفتيش وكانت المحلات التجارية مفتوحة وكذلك الأسواق الأسبوعية فيما كان الاكتظاظ كثيفا على مستوى سوق الحوت مثل العادة في أيام الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تفقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة التمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين العاصمة.

وذكرت مديرية أمن طرابلس أن هذه التمركزات تأتي تنفيذاً للخطة الأمنية المعدة من قبل المديرية بشأن المحافظة على الاستقرار وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

تنفيذا لمهامها في حفظ ودعم الاستقرار ، وزارة الداخلية قامت هذا اليوم الجمعة بالمجاهرة بالامن لبث الطمأنينة ومنع أي خروقات . تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الجمعة، ١ سبتمبر ٢٠٢٣

مختلف الاجهزة الامنية تساهم اليوم في حفظ الامن والاستقرار داخل العاصمة . تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الجمعة، ١ سبتمبر ٢٠٢٣

بالصور 📸 تفقد السيد مدير أمن طرابلس "اللواء /خليل وهيبة" التمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس و الأجهزة الأمنية… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في الجمعة، ١ سبتمبر ٢٠٢٣

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