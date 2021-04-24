صور.. انتشار دوريات إنفاذ القانون داخل طرابلس الكبرى

قام فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بتكليف السرية الثانية بالانتشار داخل منطقة طرابلس الكبرى مساء اليوم السبت.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ، فإن ذلك تم من خلال إقامة الاسيتقافات الأمنية بطرق وشوارع العاصمة تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة من قِبل رئيس الفرع بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس.

ويأتي ذلك لتسهيل حركة السير في كافة الطرق والتقاطعات ومنع حدوث الاختناقات المرورية في ساعات المساء قبيل موعد الإفطار، وضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بحسب الوزارة.

قام فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الامنية بتكليف السرية الثانية بالإنتشار داخل العاصمة طرابلس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في السبت، ٢٤ أبريل ٢٠٢١