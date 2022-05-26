بلاستيكو

صور.. انتشار مفارز لواء 444 في جنوب العاصمة وبعض المدن

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 26 مايو 2022 - 23:37 | آخر تحديث: 26 مايو 2022 - 23:38 نُشر: الخميس، 26 مايو 2022 - 23:37
ليبيا
لواء 444
طمأن اللواء الجميع بأنّ الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، اليوم الخميس، عن انتشار مفارزه في مناطق صلاح الدّين وخلة الفِرجان وقصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وترهونة وبني وليد والعربان.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذه المناطق والمدن شهدت انتشاراً واسعاً لوحدات اللواء 444 مجاهرةً بالأمن وحفظاً على الاستقرار.

وطمأن اللواء الجميع بأنّ الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام.

جانبٌ من انتشار مفارز "اللّواء 444 قِتال" في مناطق صلاح الدّين وخلة الفِرجان وقصر بن غشير ووادي الرّبيع والسّايح وسوقُ…

تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢
آخر تحديث: 26 مايو 2022 - 23:38
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً