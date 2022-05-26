صور.. انتشار مفارز لواء 444 في جنوب العاصمة وبعض المدن

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، اليوم الخميس، عن انتشار مفارزه في مناطق صلاح الدّين وخلة الفِرجان وقصر بن غشير ووادي الربيع والسايح وسوق الخميس والسبيعة والهيرة وترهونة وبني وليد والعربان.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذه المناطق والمدن شهدت انتشاراً واسعاً لوحدات اللواء 444 مجاهرةً بالأمن وحفظاً على الاستقرار.

وطمأن اللواء الجميع بأنّ الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام.