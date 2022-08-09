صور.. انتشال جثة من مقبرة جديدة في مدينة ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثة مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة، أمس الاثنين.

وتمت عملية الاستخراج بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعد اعترافات أحد المقبوض عليهم.

وبعد العمل على موقع المقبرة المستكشفة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة، اتضح أنها مقبرة فردية وتم استخراج جثمان واحد مجهول الهوية.

وأكدت الهيئة بأن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.