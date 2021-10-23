صور.. انتشال جثة من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، عن انتشال جثة مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة، أمس الجمعة.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بانتشال جثة واحدة من مقبرة فردية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق لازالت مستمرة بعمليات الاستكشاف على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

وفي وقت سابق، كشف عميد بلدية ترهونة محمد الكشر، أن إجمالي الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية تجاوز 340 جثة منذ تحرير المدينة من قبضة عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.

وقال الكشر في تصريحات تلفزيونية، إنه في يوم تحرير المدينة فقط تم انتشال 119 جثة من ثلاجات الموتى بالمستشفى العام في ترهونة، وأوضح أن أعداد الجثث المنتشلة أكبر من المسجل نظرا لاستمرار تقديم البلاغات من أهالي الضحايا.