صور.. انتشال جثة من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال جثة مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة في المشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة.

وتمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس الأحد، من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة.

ووصل إجمالي عدد الجثامين المنتشلة من ترهونة ومحيطها إلى 187 جثة، منذ تحرير المدينة من عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.