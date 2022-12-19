صور.. انتشال جثتين من مقبرة جماعية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة جماعية جديدة في منطقة سوق الخميس إمسيحل.

وأفادت الهيئة بأن ذلك جاء بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من جهاز دعم الاستقرار وبعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق إدارة البحث عن الرفاث وقامت باستخراج الجثث.

وأكدت هيئة المفقودين بأن العمل لازال مستمراً على باقي البلاغات الواردة إليها.