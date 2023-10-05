صور.. انتشال جثث مجهولة الهوية وبعض الأشلاء في درنة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأربعاء، انتشال عدد من الجثث مجهولة الهوية وبعض الأشلاء بمدينة درنة.

وبحسب ما أفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم انتشال 18 جثه مجهولة الهوية من البحر بالقرب من منطقة أم البريكات بالتعاون مع الضفادع البشرية وكتيبة 206 منطقة طبرق العسكرية.

كما انتشلت فرق أخرى تابعه للهيئة أشلاء من 7 مواقع داخل المدينة التي جرفتها السيول بعد عمليات بحث واستكشاف من قبل الفرق المختصه التابعة للهيئة.

هذا وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار أعمالها بكافة إداراتها المختصة على البحث والانتشال للجثث داخل المدينة وخارجها.

فرق الهيئة تنتشل عدد من الجثث المجهولة الهوية وبعض الاشلاء بمدينة درنة. درنة| 4 أكتوبر 2023 قامت فرق الهيئة العامة… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الأربعاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٣