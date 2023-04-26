صور.. انتشال جثث مهاجرين قُبالة القره بوللي

تمكن فريق انتشال الجثث التابع لـجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس من انتشال 10 جثث ‎لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ ‎القره بوللي ومساعدة 84 آخرين ونقلهم إلى الجهات المختصة؛ من أجل التعرف على هويتهم، وإتمام إجراءات التواصل مع ذويهم.

وأوضح المكتب الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر الليبي، أن عملية الانتشال تمت بعد ورود بلاغ مقدم من مركز شرطة القره بوللي والبحث الجنائي وخفر السواحل.

هذا ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في خفر السواحل بمدينة القره بوللي قوله: “أنقذنا 61 مهاجرًا كانوا على متن قارب آخر وجميعهم سالمون، وهم من سورية وباكستان وبنغلادش ودول أفريقية”.

في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال، انقلب زورقهم المطاطي قبالة ليبيا.

وأوضحت المنظمة أن الزورق المطاطي انطلق من شواطئ مدينة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة طرابلس حيت كان يقل 60 مهاجرا غير شرعي متجهين إلى أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى أن 5 مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ.

يشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي انتشل خلال اليومين الماضيين 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ صبراتة بعد غرق قاربهم الذي كان يحمل 100 مهاجر.