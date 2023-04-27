صور.. انتشال جثث مهاجرين من شواطئ القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن انتشال 3 جثث لمهاجرين قُبالة سواحلة القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعين قبالة الساحل الليبى بمنطقة القره بوللي.

وتم على إثر ذلك تكليف فريق وحدة الغوص والإنقاد البحري بالإدارة بالتعاون مع جهاز خفر السواحل؛ وتم انتشال 3 جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهم بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر.

هذا وسيتم تسليم الجثت للجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.