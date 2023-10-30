صور.. انتشال جثث وأشلاء من الأودية الشرقية لمدينة درنة

أعلن مركز طب والطوارئ والدعم، الاثنين، عن انتشال جثث وأشلاء من الأودية الشرقية لمدينة درنة، ضمن عمليات البحث المستمرة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضربت مناطق الجبل الأخضر.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بانتشال 8 جثامين و2 أكياس أشلاء بشرية من شرقي وادي أم البركات من قبل فرق المركز بالتعاون مع كتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

هذا وتم نقل أكياس الأشلاء إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

فرق المركز تنتشل اليوم الاحد 8 جثامين و 2 أكياس أشلاء بشرية انتشال 8 جثامين و 2 أكياس أشلاء بشرية من شرقي وادي ام… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الأحد، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣