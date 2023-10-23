صور.. انتشال جثث وأشلاء من الأودية الشرقية لمدينة درنة

أعلن مركز طب والطوارئ والدعم، الأحد، عن انتشال جثث وأشلاء من الأودية الشرقية لمدينة درنة، ضمن عمليات البحث المستمرة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضربت مناطق الجبل الأخضر.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بانتشال 6 جثامين و12 كيس أشلاء من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية، من قبل فرق المركز في وادي اللوقي ووادي أم البريكات شرق مدينة درنة، بالتعاون مع كتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، وغطاسين متطوعين.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

فرق المركز تنتشل اليوم الاحد 6 جثامين و12 كيس أشلاء من الاودية الشرقية لمدينة درنة انتشال 6 جثامين و12 كيس أشلاء من… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الأحد، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣