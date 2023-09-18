صور.. انتشال عدة جثث بوادي «لوقي» في درنة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الاثنين، انتشال عدة جثث بوادي “لوقي” في مدينة درنة.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن فرقة انتشال الجثث انتقلت رفقة جهاز المباحث الجنائية ومركز الخبرة القضائية إلى وادي “لوقي” بمدينة درنة بعد ورود بلاغ عن وجود جثث بالمنطقة.

وأوضح المركز أن الفريق التابع له قام بأخذ عينات الحمض النووي DNA من الجثث، مشيراً إلى أن الفريق لم يتمكن من استخراجها لصعوبة الوصول لنقلها، حيث تسلق الفريق مسافة حوالي 2 كيلو متر للوصول إلى المكان.

وعلى إثر ذلك، تم التواصل مع جهاز خفر السواحل للمساهمة في انتشال الجثث عن طريق البحر.

العثور علي عدة جثث "بوادي لوقي" بمدينة درنة انطلق صباح اليوم الإثنين 18/09/2023 م فرقة انتشال الجثث رفقة جهاز المباحث… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الاثنين، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣