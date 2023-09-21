صور.. انتشال عدد من الجثث في درنة وخارجها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تمكن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بمدينة درنة من انتشال 75 جثة وعدد 50 أشلاء بالتنسيق مع الغرفة الأمنية بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي ونقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة.

وأشارت الوزارة في بلاغ، إلى فريق البصمة الوراثية باشر في أخذ عينات البصمة الوراثية DNA لعدد 125 جثة مجهولة الهوية؛ وكذلك قيام فريق مسرح الجريمة وخبراء البصمة الوراثية التابعة للجهاز بالتنسيق مع آمر خفر السواحل بمدينة سوسة لانتشال عدد 2 جثمانين بالقرب من شاطئ البحر.

هذا وقام الفريق الفني لمكتب كلاب الأثر وفريق مسرح الجريمة بمسح المنطقة باستخدام جهاز الطيف الترددي GBR أسفرت عن اكتشاف جثمان بمدينة شحات.

ومن خلال التنسيق ما بين الفريق الفني بمسرح الجريمة التابعة للجهاز وفريق الدعم المركزي بمنطقة الوردية ووادي جرجارامه غرب مدينة البيضاء، تم تحديد مواقع يوجد بها عدد من الجثامين تُقدر بعدد 100 جثة، والعمل جارٍ على انتشالهم بالرغم من وجود الكثير من المعوقات الطبيعية.

كما استمر فريق الخبراء والتقديرات التابعة للجهاز رفقة أعضاء مكتب النائب العام بالكشف على الممتلكات الخاصة والعامة التي تضررت بمدينة درنة وتقدير الأضرار وبلغ عدد المواقع التي تم حصرها 95 موقع.

تمكنت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بمدينة درنة من انتشال 75 جثة وعدد 50 أشلاء بالتنسيق مع الغرفة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣