صور.. انتشال قواذف بحرية بطرابلس تعود للحرب العالمية الثانية

انتشل فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، مخلفات حرب تعود للحرب العالمية الثانية من طريق الشط بطرابلس.

وأفاد جهاز المباحث الجنائية في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الفريق تعامل مع 4 قذائف بحرية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، عثر عليها بطريق الشط بالقرب من جزيرة معيتيقة، موضحًا أن القذائف قذفتها أمواج البحر على مواقع مختلفة من الشاطئ.

وأوضح الجهاز أن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ بخصوصها من مركز شرطة سوق الجمعة، وتم نقل المخلفات إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

انتشال مخلفات حرب من طريق الشط بالقرب من جزيرة معيتيقة بمدينة طرابلس . تعامل فريق مكتب التفتيش الامنى وتفكيك المتفجرات… تم النشر بواسطة ‏جهاز المباحث الجنائية – ليبيا‏ في الخميس، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣