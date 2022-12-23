صور.. انتشال مخلفات حرب في مدينة الزاوية

أعلن جهاز المباحث الجنائية، الخميس، عن انتشال مجموعة من القذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب بمدينة الزاوية.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك جاء بعد ورود بلاغ من أحد الموطنين لفرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية بشأن وجود مخلفات حرب داخل منزل بمدينة الزاوية.

وعلى إثر ذلك، انتقل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية إلى عين المكان للكشف والتعامل مع المخلفات، حيث اتضح وجود صاروخ موجه وصاروخ طائرة مُسيَّرة.

وبعد إتمام معاينة المكان ونوعية المتفجرات من قبل الفريق المختص تبين أنها من النوع الخطير وغير أمن وعلى الفور تم نقل المخلفات والتعامل معها بالتفجير في جنوب مدينة الزاوية بالطريقة السليمة، وكانت عملية الإتلاف ناجحة بنسبة 100%.

كما تعامل الفريق مع كمية أخرى من مخلفات الحرب بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود قذائف عدد (4) قذائف هاون عيار 60 ملم و(1) صاروخ (اس.بي.جي) و(1) قذيفه عيار 155 ملم في مزرعته وتم نقلها إلى وحدت التخزين إلى حين إتلافها بالطرق المتبعة.