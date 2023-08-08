صور.. انتشال 12 جثة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.

وبحسب ما أفادت الهيئة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد توجه فريق من إدارة البحث عن الرفات بالهيئة إلى الجفرة وذلك بناء على بلاغ من المدعي العام العسكري عن وجود مقبرة جماعية بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.

وفور وصولها إلى المدينة، توجهت الفرق المختصة بإدارة البحث عن الرفات إلى مكان البلاغ وقامت باستخراج عدد 12 جثة مجهولة الهوية من بين الكثبان الرملية.

وتم العمل على الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العينات لإحالتها إلى إدارة المختبرات بالهيئة لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وبعد أخذ الإذن من النيابة تم دفن الجثث حسب الطريقة الشرعية.