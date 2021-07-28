صور.. انتشال 12 جثة من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشال 12 جثة مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة في المشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة.

وجرى استكشاف موقعين أمس الثلاثء، وتم استخراج عدد (2) جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، وعدد (10) جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

ونوهت الهيئة بأن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

وفي 3 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من موقعين لمقابر جماعية جديدة عُثِر عليها بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة.

كما أعلنت الهيئة خلال الأسابيع الماضية، اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

الاربعاء 28 يوليو 2021 . فرق ادارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بعد عمليات الاستكشاف… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١