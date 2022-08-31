صور.. انتشال 15 جثة من مقبرتين جماعيتين بمدينة سرت

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشال 15 جثة مجهولة الهوية، من مقبرتين جماعيتين في مدينة سرت.

جاء ذلك بعد انتهاء العمل على البلاغ الوارد من النيابة الجزئية سرت بوجود مقبرة بباحة مستشفى سرت التعليمي ابن سينا.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة بانتشال 7 جثث من المقبرة الأولى، في حين تم انتشال 8 جثث أخرى من المقبرة الثانية.

وتم العمل على الحالات من قِبل الطب الشرعي وقام الفريق المختص بأخد عينات العظام للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة لاستخلاص الحمض النووي، ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين المسجلين بالهيئة، والعمل على دفن الحالات بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت.