صور.. انتشال 25 جثة من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، عن انتشال 25 جثة مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة في مكب القمامة العام بمدينة ترهونة.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالعمل على عدد (5) مواقع لمقابر جماعية وفردية بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة.

ونوهت الهيئة إلى أنه رغم صعوبة العمل بالمكب وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات قامت الفرق بعمليات الانتشال، وقد تمت عملية الاستخراج على النحو التالي:

المقبرة الأولى عدد (10) جثث مجهولة الهوية

المقبرة الثانية عدد (9) جثث مجهولة الهوية

المقبرة الثالثة عدد (4) جثث مجهولة الهوية

المقبرة الرابعة عدد (1) جثة مجهولة الهوية

المقبرة الخامسة عدد (1) جثة مجهولة الهوية

ويصبح بذلك إجمالي ما تم انتشالهم اليوم، 25 جثة مجهولة الهوية.

وأشارت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

ويصل إجمالي عدد الجثامين المنتشلة من ترهونة ومحيطها إلى 228 جثة، منذ تحرير المدينة من عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.