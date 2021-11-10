صور.. انتشال 3 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشال 3 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف 3 مواقع أخرى لمقابر جديدة بما يعرف بـ”القابينة” في طريق العبدلي بترهونة، أمس الثلاثاء.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، باستخراج عدد 3 جثث مجهولة الهوية من 3 مواقع، من كل موقع جثة واحدة.

ونوهت الهيئة إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

ويرتفع بذلك، عدد الجثث المستخرجة من تحرير المدينة من قبضة عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر، إلى أكثر من 241 جثة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الهيئة العامّة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري بوصول عدد المقابر المكتشفة في ترهونة إلى 80 مقبرة

الجعفري وفي تصريح لـ “عين ليبيا”، أوضح أن إجمالي عدد الجثث المنتشلة تجاوز 240 جثة، و65 جثة منها تجرى التعرف عليها عن طريق فحص الحمض النووي “DNA”.

وتابع الجعفري أن من بين المقابر التي جرى اكتشافها 43 جماعية، 37 فردية، مشيرا إلى أن المقابر موزعة بين ثلاث مناطق داخل ترهونة.