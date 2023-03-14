صور.. انتشال 3 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، انتشال 3 جثامين من مقبرتين داخل مدينة ترهونة، وإحالتهم إلى الطبيب الشرعي.

وبعد أخذ الأذن من مكتب النائب العام، قامت الفرق الميدانية لإدارة البحث عن الرفات باستخراج 3 جثث مجهولة من موقعين في مدينة ترهونة، الموقع الأول مقبرة جماعية بطريق سالم بن علي عدد 2 جثث مجهولة الهوية، والموقع الثاني طريق الساقية (طويل السوق) جثة واحدة مجهولة الهوية.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إحالة الجثامين لعرضها على الطب الشرعي للهيئة لمعرفة سبب الوفاة وليتم أخذ عينات منها من قبل الفريق المختص للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وإحالتها لإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للجثامين المستخرجة من ترهونة لمقابر جماعية وفردية إلى 333 جثة مجهولة الهوية.