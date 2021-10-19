صور.. انتشال 3 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، عن انتشال 3 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد بعد عمليات الاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على موقعين يوم الأمس.

وقامت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، بانتشال عدد 3 جثث مجهولة الهوية من المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة، حيث عُثِر بالموقع الأول على مقبرة جماعية تضم 2 جثث مجهولة الهوية، والموقع الثاني مقبرة فردية تضم جثة واحدة مجهولة الهوية.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

وفي وقت سابق، كشف عميد بلدية ترهونة محمد الكشر، أن إجمالي الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية تجاوز 340 جثة منذ تحرير المدينة من قبضة عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.

وقال الكشر في تصريحات تلفزيونية، إنه في يوم تحرير المدينة فقط تم انتشال 119 جثة من ثلاجات الموتى بالمستشفى العام في ترهونة، وأوضح أن أعداد الجثث المنتشلة أكبر من المسجل نظرا لاستمرار تقديم البلاغات من أهالي الضحايا.