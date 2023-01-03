صور.. انتشال 3 جثث من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، انتشال 3 جثث من مقبرة جماعية جديدة جرى اكتشافها في مدينة ترهونة.

وبعد ورود بلاغ من قوة دعم المديريات وبعد عمليات الاستكشاف في طريق سالم بن علي بمدينة ترهونة، قامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة باستخراج 3 جثث مجهولة الهوية من الموقع المستكشف.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

من جانبه قال رئيس الهيئة كمال السيوي في تصريح تلفزيوني، إن إجمالي الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية في ترهونة بلغ 323 جثة حتى الآن.