صور.. انتشال 32 كيساً لأشلاء بشرية في درنة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، عن انتشال 32 كيساً لأشلاء بشرية على امتداد الوديان الشرقية لمدينة درنة.

وبحسب ما أفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد جاء ذلك خلا حملة بحث على امتداد الوديان الشرقية لمدينة.

وتم انتشال الأشلاء من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية من قبل فرق المركز بالتعاون مع الكتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، والمتطوعين الذين نظموا حملة تطوعية للبحث بالوديان والذين تجاوز عددهم 150 فرداً من مختلف المنطقة الشرقية.

هذا وتم نقل أكياس الأشلاء إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

فرق المركز تنتشل اليوم الجمعة 32 كيس لأشلاء بشرية على امتداد الوديان الشرقية لمدينة درنة في حملة بحث على امتداد الوديان… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الجمعة، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣