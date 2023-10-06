صور.. انتشال 4 جثث في مدينة درنة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الخميس، انتشال جثث جديدة في مدينة درنة ضمن جهود البحث المتواصلة في المدينة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن فرقها قامت انتشال 4 جثث من المباني السكنية المدمرة نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة بالتعاون مع فرق الإنقاذ المحلية والأجهزة الأمنية.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرارية أعمالها في الانتشال بكافة المدن الشرقية المتضررة.

فرق الهيئة تنتشل عدد من الجثث في المباني المدمرة بمدينة #درنة المنكوبة. انتشلت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الخميس، ٥ أكتوبر ٢٠٢٣