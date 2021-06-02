صور.. انتشال 4 جثث من مقبرة جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، أن الفريق المختص التابع للهيئة اكتشف مقبرة جديدة في ترهونة.

وأوضحت الهيئة، أن الفريق عثر على المقبرة في المشروع الزراعي (5 كيلو متر) داخل المدينة.

وبعد عمليات الاستكشاف، قامت الفرق بالعمل على عدد 2 مواقع، وتم استخراج عدد 4 جثث مجهولة الهوية.

الاربعاء 2 يونيو 2021 . بعد عمليات الاستكشاف من فرق ادارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الأربعاء، ٢ يونيو ٢٠٢١