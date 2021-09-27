صور.. انتشال 5 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال 5 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة في المشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة.

وتمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس الأحد، من اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي (5 كيلو) ومقبرة أخرى بمكب مدينة ترهونة العام.

ونوهت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

ويصل إجمالي عدد الجثامين المنتشلة من ترهونة ومحيطها إلى 193 جثة، منذ تحرير المدينة من عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر.