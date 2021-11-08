صور.. انتشال 6 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال 6 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف 3 مواقع لمقابر يوم الأمس، بما يعرف بـ”القابينة” في طريق العبدلي بمدينة ترهونة.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين باستخراج عدد 6 جثث مجهولة الهوية موزعة على النحو التالي:

الموقع الأول مقبرة فردية عدد 1 جثة واحدة مجهولة الهوية

الموقع الثاني مقبرة جماعية عدد 4 جثث مجهولة الهوية

الموقع الثالث مقبرة فردية عدد 1 جثة واحدة مجهولة الهوية

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.

ويرتفع بذلك، عدد الجثث المستخرجة من تحرير المدينة من قبضة عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر، إلى أكثر من 232 جثة.

وفي وقت سابق،أفاد المتحدث باسم الهيئة العامّة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري بوصول عدد المقابر المكتشفة في ترهونة إلى 80 مقبرة

الجعفري وفي تصريح لـ “عين ليبيا”، أوضح أن إجمالي عدد الجثث المنتشلة حتى الآن بلغ 232 جثة، و65 جثة منها تجرى التعرف عليها عن طريق فحص الحمض النووي “DNA”.

وتابع الجعفري أن من بين المقابر التي جرى اكتشافها 43 جماعية، 37 فردية، مشيرا إلى أن المقابر موزعة بين ثلاث مناطق داخل ترهونة.