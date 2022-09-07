صور.. انتشال 6 جثث من مقبرة جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعء، عن انتشال 6 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام في مدينة ترهونة، أمس الثلاثاء.

وقامت فرق إدارة البحث عن الرفات بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، باستخراج عدد (6) جثامين مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أن فرقها لازالت تعمل على باقي البلاغات الواردة إليها.