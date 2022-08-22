صور.. انتشال 7 جثث من مقبرة جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال 7 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام في مدينة ترهونة، أمس الأحد

وسيتم العمل على الجثث من قِبل الطب الشرعي وأخد العينات لإحالتها لإدارة المختبرات لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

ونوهت الهيئة إلى أن إداراتها الفنية تقوم بواجبها على كامل البلاغات الواردة إليها.